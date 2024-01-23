غداً الأربعاء.. "كلار" تشهد وقفةً احتجاجية ضد القصف الإيراني على أربيل

أربيل (كوردستان24)- من المقرّر أن يشهد قضاء "كلار" مركز إدارة كرميان المستقلة، يوم غدٍ الأربعاء، وقفةً احتجاجية ضد القصف الإيراني الذي استهدف أربيل.

وستقام الوقفة الاحتجاجية أمام مدرسة ليلى قاسم، وذلك احتراماً لسيادة البلاد وتنديداً بالهجوم الظالم على أربيل والذي أدى لاستشهاد نساءٍ وأطفال أبرياء.

يأتي ذلك، بينما شهدت السليمانية وحلبجة ورابرين اليوم الثلاثاء، تظاهراتٍ شعبية حاشدة تنديداً بالقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مدنيين بأربيل.

في غضون ذلك، تجمّع طلاب جامعة سوران وأساتذتها، اليوم الثلاثاء، مردّدين شعاراتٍ تدعو إلى وحدة الصف الكوردي، ووقف الاعتداءات على إقليم كوردستان.

ورفع المحتجون علم كوردستان ورددوا شعارات ضد استهداف الأطفال والمواطنين الأبرياء في أربيل وكافة مناطق إقليم كوردستان.

ومنذ الهجوم الإيراني، شهدت مختلف مدن محافظات إقليم كوردستان تظاهراتٍ شعبية حاشدة، شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع، تنديداً بالقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مدنيين بأربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".