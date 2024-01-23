أربيل تحتضن فعالية حول الاستثمار والإسكان

أربيل (كوردستان24)- في إطار إيلاء المزيد من الاهتمام بقطاعي الاستثمار والإسكان، وتحت عنوان "التهديدات لا يمكنها أن توقف ازدهار أربيل"، تنطّم شركة رامي القابضة فعالية تتضمن عدة أنشطة.

وبحضور رئيس هيئة الاستثمار بإقليم كوردستان محمد شكري، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، وعددٍ من المستثمرين وأصحاب الشركات العقارية، تنطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة أربيل فعالية حول الاستثمار والإسكان.

وبحسب مجموعة رامي القابضة الجهة المنظِّمة للفعالية، فإن "قطاع الاستثمار والإسكان يعد من أهم ركائز الاقتصاد ومؤشراً مهماً على تقدم إقليم كوردستان".

وستوزع الجهة الراعية للفعالية، رامي القابضة، مجموعة سيارات على المشاركين من خلال سحب القرعة.

وتؤكّد مجموعة رامي القابضة، أن الهدف من هذه الفعالية في هذا التوقيت، هو إظهار الأمن والسلام في أربيل، وخلق حركة أفضل في سوق الاستثمار والإسكان.

موضّحةً أن الهجمات والتهديدات "لا يمكن أن توقف الازدهار في أربيل".