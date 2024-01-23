أمن

شيخ جناب: يوجد تنسيق جيد بين أربيل وبغداد لحل مشكلة النقاط الحدودية

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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، الثلاثاء، وفداً رفيع المستوى من حرس الحدود العراقي.

وتطرق الجانبان، لمشاكل النقاط الحدودية ودور حرس الحدود فيها، إضافةً إلى اتفاق الطرفين على العمل كفريقٍ واحد لحلِّ تلك القضايا.

وأشار وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، إلى وجود تنسيقٍ جيد بين أربيل وبغداد لحلِّ مسألة الجمارك والنقاط الحدودية.

وقال إن رئيس الوزراء العراقي "شكّل لجنة رفيعة المستوى لحلِّ الخلافات بين إقليم كوردستان وبغداد بشأن الجمارك والنقاط الحدودية".

مؤكّداً في الوقت ذاته، على "وجود تفاهمٍ جيد حول تلك المواضيع".

من جانبه، أعرب نائب قائد حرس الحدود العراقي عن شكره لوزير المالية ومؤسسات الوزارة على تعاونهم وتنسيقهم لحل المشاكل معاً.

 

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