الزبيدي يوجّه رسالةً لسياسيين عراقيين مقرّبين من إيران (فيديو)

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المحلل السياسي والعسكري كاظم الزبيدي، أن معظم السياسيين العراقيين يدعمون إيران، وهم أصدقاء مقربون لطهران التي تتدخل في جميع تفاصيل البلاد، وفق قوله.

وعندما يحين موعد تشكيل الحكومة العراقية، يؤكّد الزبيدي أن إيران "ترسل قائداً عسكرياً إلى البلاد للاجتماع بالسياسيين والاتفاق على وضع خارطة طريق لسنواتٍ أربع مقبلة".

وقال الزبيدي خلال مقابلةٍ مع كوردستان24، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل "لا يشكل انتهاكاً لسيادة إقليم كوردستان فحسب؛ بل انتهاكاً للسيادة العراقية أيضاً".

مشيراً إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية العراقية حول الهجوم الإيراني "جدير بالثناء لأنه يكشف الحقائق، لكن بعض الأحزاب السياسية العراقية لم تدين العمل الظالم الذي قامت به إيران، بل وقفت ضده".

وعبر كوردستان24، وجه الزبيدي رسالة إلى القادة السياسيين العراقيين الذين لم يدينوا الهجوم على أربيل، وخاطبهم قائلاً:

ألم تكونوا مختبئين ذات يوم في جبال إقليم كوردستان عندما هربتم من النظام البائد؟ ألم تتوسلوا سابقاً إلى قادة كوردستان لحمايتكم من الدكتاتورية العراقية؟

وأضاف: أنا لا أشيد بإقليم كوردستان، لكنني أقول الحقيقة، لقد تعرض الإقليم للقمع من قبل السياسيين العراقيين، لكن الشعب العراقي لم يقمع شعب كوردستان، فقط ساسته اضطهدوه.

وفي ختام حديثه، أكّد الزبيدي أن العراق "لا يمكنه تحمّل أي أزمة اقتصادية أخرى، والبلاد مقبلة على ثورة جياع، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي عازم على إدخال العراق في وضعٍ اقتصادي صعب للغاية".