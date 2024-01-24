قضاء شيخان يشهد تظاهرة جماهيرية احتجاجاً على هجمات إيرانية طالت أربيل

أربيل(كوردستان24)- يشهد قضاء شيخان، في دهوك، اليوم الأربعاء24 كانون الثاني 2024، تظاهرة جماهيرية، احتجاجاً على هجمات إيرانية طالت أربيل، منتصف الشهر الجاري.

مواطنو شيخان، رفعوا صور شهداء القصف الإيراني، وعلم كوردستان، وهتفوا منددين، بالقصف العدواني الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كوردستان، والذي أسفر عن استشهاد 5 مدنيين.

تظاهرة اليوم،انطلقت تحت شعار "الصواريخ لا تخيفنا ولا تكسر إرادتنا" احتجاجاً على القصف الإيراني الذي استهدف مدنيين بأربيل.

يأتي ذلك، بينما شهدت السليمانية وحلبجة ورابرين الثلاثاء، تظاهراتٍ شعبية شارك فيها مختلف شرائح المجتمع تنديداً بالقصف الصاروخي الإيراني على أربيل.

وسبق أن شهدت مختلف مدن محافظات أربيل، وقفاتٍ احتجاجية مماثلة شارك فيها آلاف المواطنين، منددين باستهداف المدنيين في أربيل.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".