الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

أربيل(كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين، ستيفن هيتشن، السفير البريطاني في العراق.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل البريطاني الجديد في أربيل، عبّر السفير البريطاني مجدداً عن تعازيه للرئيس بارزاني على فاجعة الهجوم الصاروخي على أربيل والذي يفتقد لأي أساس ونُفذ من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين المدنيين، وبهذا الشأن، نقل السفير الموقفَ الرسمي للحكومة البريطانية إلى الرئيس بارزاني والذي يتمثل برفض هذه الأعمال التي تستهدف بشكل خاص المدنيين الأبرياء.

وبحث اللقاء أيضاً الأوضاع والمستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة والعراق، كما سلّط الضوء على عمل اللجنة التحقيقية لتقصي الحقائق والتي تشكلت من قبل رئيس الوزراء العراقي للمتابعة والتحقيق وإظهار حقيقة الحادث.

من جانبه، شكر الرئيس بارزاني موقف سفير وحكومة بريطانيا، وأكد مجدداً قلقَه واستياءه حيال هذا العمل اللا إنساني بحق شعب إقليم كوردستان، معبراً عن تقديره لجهود السيد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الاتحادي على ما اتخذه من موقف وإجراء متابعة جادّة لهذه القضية.

وكانت العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والأوضاع الأمنية في سهل نينوى وسنجار وأهمية تنفيذ اتفاقية سنجار محاور أخرى في اللقاء.

