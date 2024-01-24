ممثل عن المكون الإيزيدي يدعو دول القوى العظمى إلى التدخل لإيقاف الهجمات على كوردستان

أربيل (كوردستان24)- دعا الممثل عن الإيزيديين، پیر خەلات، دول القوى العظمى إلى التدخل لإيقاف الهجمات على إقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، على هامش التظاهرة الحاشدة التي خرجت في قضاء شيخان، تنديداً بالهجوم الإيراني على أربيل.

وشهد قضاء شيخان في دهوك، اليوم الأربعاء، الموافق 24 كانون الثاني 2024 خروج الأهالي في تظاهرة تنديداً بالقصف الإيراني على أربيل.

وقال خەلات، "إن المطالبة بحقوقنا واجب مقدس، وإذا نظرنا إلى تاريخ إيران، سنجد بأنّ لها تاريخا مظلما تجاه إقليم كوردستان"، وأضاف، "منذ مئات السنين فشلوا عندما جاءوا إلى أرضينيا وخاصة في شيخان".

وبين أن، "التاريخ شاهد على أن إيران هاجمت إقليم كوردستان عدة مرات، إلا أنها باءت بالفشل في كل مرة".

وأردف، " ندعو الدول العظمى، إلى وقف الهجمات على إقليم كوردستان لأن الإقليم أصبح اليوم رمزا للتعايش السلمي والديمقراطية في الشرق الأوسط، ونحن كإيزيديين في قضاء شيخان ندين الهجوم الإيراني على أربيل".

أكدت فئات المجتمع، بكل مكوناته وطوائفه، في قضاء شيخان بمحافظة دهوك، موقفها الرافض للاعتداءات الإيرانية على أربيل، من خلال تظاهرة جماهيرية حاشدة، خرجت صباح اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2024.

وطالب المتظاهرون، المجتمع الدولي، بوضع حد لاعتداءات الحرس الثوري، كما دعت الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف جدي، من الهجمات الإيرانية.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، إلى قصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين مدنيين وإصابة ستة آخرين.