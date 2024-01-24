سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل القنصل التركي في أربيل

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کوردستان

أربيل(كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير 2024، في صلاح الدين، القنصل التركي العام لدى أربيل، محمد مولود ياقوت.

وزار القنصل التركي الرئيس بارزاني لتوديعه بمناسبة انتهاء مهمته في اقليم كوردستان، وأعرب عن ارتياحه للوقت الذي قضاه في اقليم كوردستان، مؤكدا استمرار وتطوير علاقات الصداقة بين اقليم كوردستان وتركيا.

وشكر الرئيس بارزاني القنصل التركي وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة وأكد على تطوير العلاقات بين الجانبين في جميع القطاعات.

وكان الوضع في المنطقة والعراق وآخر التطورات والتعقيدات محاور أخرى للمحادثات.

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