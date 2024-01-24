مسرور بارزاني: بحلول نهاية 2024 سترتفع نسبة الوصول للخدمات المالية إلى 35 في المائة

أربيل (كوردستان24)- أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن نسبة الوصول إلى الخدمات المالية في إقليم كوردستان سترتفع من 5% إلى 35% بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان عبر منشور في منصة (إكس X): بحلول نهاية عام 2024، سيزداد الوصول إلى الخدمات المالية في إقليم كوردستان من أقل من 5% إلى 35%.

وأضاف: لهذا السبب، تضاعفت أعداد شبكات أجهزة الصراف الآلي (ATM) بالشراكة مع البنوك الخاصة، والتي تعدُّ جزءاً مهما من المشروع.

تا کۆتایی 2024 دەستڕاگەیشتن بە خزمەتگوزارییە داراییەکان لە هەرێمی کوردستان لە کەمتر لە%5ەوە دەگاتە %35.



هەر بۆیە تۆڕی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە ATM، کە بەشێکی گرنگی پڕۆژەکەن، ژمارەیان نزیکەی دوو هێندە بووە بە هاوبەشیی لەگەڵ بانکە تایبەتەکان. #هەژماری_من — Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 24, 2024

وفي وقتٍ سابق، أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أن عدد موظفي الإقليم المسجّلين في مشروع "حسابي" بلغ حتى الآن نحو 175 ألف.

و"حسابي" واحدة من المبادرات بعيدة المدى للتشكيلة الوزارية التاسعة، وتتمثل في التحول الإلكتروني للخدمات العامة وتحقيق مزيد من الرخاء للمواطنين وتيسير الأعمال التجارية.

و"مبادرة حسابي، التي أطلقها رئيس الوزراء مسرور بارزاني في الـ 28 فبراير شباط 2023، تشتمل على جملة من المزايا والفوائد سواء بالنسبة للمواطنين أو لاقتصاد إقليم كوردستان، وهي:

بالنسبة للمواطنين:

سهولة التعامل مع الحسابات وسلامتها، لأن تمويل الرواتب سيكون منتظماً وستُدفع في الوقت المناسب ودون طوابير، فضلاً عن الحد من مخاطر سرقة الرواتب والمدخرات.

للمنتجات المالية:

تحقيق دخل إضافي عبر وضع الأموال الراكدة (غير المتحركة) في المدخرات، أو شراء السلع أو تمويل النفقات الشخصية من خلال القروض الميسّرة، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية.

للمدفوعات الرقمية:

الدفع من خلال نظام "أون لاين" لشراء السلع والخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت، عبر البطاقات المصرفية، وإمكانية التحويل المالي بين الحسابات المختلفة بواسطة التطبيقات الهاتفية، واستلام الحوالات الدولية دون الحاجة إلى مكاتب الصيرفة والتحويل.

بالنسبة لاقتصاد إقليم كوردستان:

زيادة المنتج المحلي نتيجة مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي، ورفع معدل الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نسبة القروض الفردية، وخلق فرص عمل في القطاع المصرفي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، ورفع أداء الحكومة وشفافيتها، وإدراج المدفوعات الرقمية ضمن الخدمات العامة.

وخلال لقاءٍ خاص في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط بنسخته الرابعة والذي استضافته الجامعة الأميركية بدهوك، توقّع رئيس الوزراء مسرور بارزاني، عن تسجيل أكثر من مليون موظف حكومي في مشروع "حسابي" بنهاية عام 2024.

وعدد المصارف المُشاركة في مشروع "حسابي" لغاية الآن خمسة، وهي: "مصرف آشور، وبنك بيروت والبلاد العربية BBAC، ومصرف جيهان، ومصرف آر تي (RT)، والمصرف الأهلي العراقي (BNI)".