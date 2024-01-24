وفد حكومة إقليم كوردستان يلتقي شركات النفط والغاز

أربيل (كوردستان24)- التقى وفد حكومة إقليم كوردستان وفريقٌ رفيع المستوى تابع لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة كوردستان، اليوم الأربعاء، في مبنى مجلس وزراء الإقليم، بشركات إنتاج ونقل الغاز والنفط.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، إن اللقاء بحث آخر تطورات المفاوضات بين أربيل وبغداد بشأن قانوني الموازنة والنفط، وتسليط الضوء على الخطوات التي اتخذتها حكومة كوردستان في إطار الدفاع عن الحقوق الدستورية للإقليم تجاه حل القضايا.

وأضاف صباح، أن اللقاء أكّد على عزم حكومة إقليم كوردستان على الحل الجذري، وفعلت حكومة الإقليم ما كان من المفترض أن تفعله للتوصل إلى اتفاقٍ وحلٍّ جذري، وقدم الإقليم المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة إلى وزارة النفط العراقية.

وأوضح رئيس ديوان مجلس الوزراء، أن وفد حكومة كوردستان أعرب عن رغبة إقليم كوردستان في استئناف تصدير النفط في أسرع وقت ممكن، وأن هذا الموضوع يتطلب حلاً مشتركاً وتفاهماً بين جميع الأطراف فيما يتعلق بتكلفة إنتاج ونقل النفط.

وأشار صباح أن اللقاء ناقش أيضاً التحديات التي واجهتها الشركات النفطية في السنوات القليلة الماضية بسبب الوضع الاقتصادي، كما أعرب الوفد عن شكره على صمود الشركات حيال العقبات التي واجهتها.

كذلك أكّد الوفد أن العمل والشراكة مع حكومة كوردستان سيكون أكثر نجاحاً، كما تقرر مواصلة مثل هذه اللقاءات المشتركة من أجل إيجاد حلول مشتركة للمشاكل العالقة.

وقال صباح، إن وفد حكومة إقليم كوردستان شدّد على أن "استئناف صادرات النفط ستلعب دوراً مهماً في الإنعاش الاقتصادي لإقليم كردستان والعراق".