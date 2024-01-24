إقليم كوردستان يشارك في معرض مدريد الدولي للسياحة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد، المعرض الدولي للسياحة، بمشاركة وفدٍ من حكومة إقليم كوردستان.

وأكّد وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، ساسان عوني، أن مشاركة وفدٍ من حكومة كوردستان في معرض مدريد الدولي للسياحة، تهدف للترويج للقطاع السياحي.

وقال عوني في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن وفداً من حكومة كوردستان يشارك في معرض مدريد الذي انطلق اليوم الأربعاء، وهذه الخطوة توضّح أهمية قطاع السياحة بالنسبة لحكومة كوردستان.

وأضاف أن الهدف من المشاركة في هذا المعرض السنوي، هو تبادل المعلومات واكتساب المزيد من الخبرات، فضلاً عن الترويج والتسويق لسياحة كوردستان وعرضها على الشركات الكبرى للدول المشاركة.

مشاركة وفد حكومة كوردستان، بحسب عوني، تهدف أيضاً التعريف بالفرص السياحية في إقليم كوردستان لشركات في أكثر من 150 دولة مشاركة.

وقال: نحاول تعريف الشركات بالسياحة في كوردستان، من خلال أفلام الفيديو وألبومات الصور للأماكن السياحية والدينية والثقافية في كوردستان التي قمنا بإعدادها.

وأضاف: مشاركتنا هذا العام، هي المرة الأولى وكانت ناجحة، وستكون بالنسبة إلينا تجرية جيدة للعام المقبل للعمل عليه بشكلٍ أفضل وأكثر تنظيماً.

ولفت وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، "سيكون لمشاركتنا في معرض مدريد السياحي تأثير على التعافي الاقتصادي لإقليم كوردستان".

مؤكداً أن التعافي الاقتصادي سيكون "عبر جذب المزيد من السياح إلى إقليم كوردستان وجلب المستثمرين الأجانب إلى منطقتنا للاستثمار في هذا القطاع".