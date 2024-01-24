عائلة الشيخ عزيز رضا تصدر توضيحاً بخصوص نشر صورة له

أربيل (كوردستان24)- أصدرت عائلة الشيخ عزيز شيخ رضا، توضيحاً اليوم الأربعاء، بخصوص نشر صورةٍ له عبر فضائيات وقنوات تلفزيونية.

وقال الشيخ حسن شيخ رضا، بالنياية عن عائلة الشيخ عزيز شيخ رضا في بيانٍ توضيحي:

"هذه المرة كما في السابق، نشر أعداء النهج المقدس لبارزاني الخالد، صورةً لشقيقنا الحبيب وقدّموه على أنه ممثل للموساد الإسرائيلي في كوردستان، غير مدركين بأن الشيخ عزيز توفي منذ خمس سنوات".

وأضاف: شقيقي الشيخ عزيز هو عضو مؤسس لمؤسسة بارزاني الخالد، ومنذ عام 2005 وحتى 2017 كان رئيساً لها، وخلال فترة الستينيات كان يقاتل إلى جانب بارزاني الخالد في كوردستان، وكا ممثله لدى الدول الغربية، الشيخ عزيز كان أيضاً مستشاراً للرئيس مسعود بارزاني.

وتابع البيان: ولذلك نود أن نؤكد لأعدائنا وأعداء نهج بارزاني الخالد، بأن حبل الكذب قصير وكما هو دائماً، سوف ينكشف سواد وجوهكم قريباً.