سیاسة

عائلة الشيخ عزيز رضا تصدر توضيحاً بخصوص نشر صورة له

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- أصدرت عائلة الشيخ عزيز شيخ رضا، توضيحاً اليوم الأربعاء، بخصوص نشر صورةٍ له عبر فضائيات وقنوات تلفزيونية.

وقال الشيخ حسن شيخ رضا، بالنياية عن عائلة الشيخ عزيز شيخ رضا في بيانٍ توضيحي:

"هذه المرة كما في السابق، نشر أعداء النهج المقدس لبارزاني الخالد، صورةً لشقيقنا الحبيب وقدّموه على أنه ممثل للموساد الإسرائيلي في كوردستان، غير مدركين بأن الشيخ عزيز توفي منذ خمس سنوات".

وأضاف: شقيقي الشيخ عزيز هو عضو مؤسس لمؤسسة بارزاني الخالد، ومنذ عام 2005 وحتى 2017 كان رئيساً لها، وخلال فترة الستينيات كان يقاتل إلى جانب بارزاني الخالد في كوردستان، وكا ممثله لدى الدول الغربية، الشيخ عزيز كان أيضاً مستشاراً للرئيس مسعود بارزاني.

وتابع البيان: ولذلك نود أن نؤكد لأعدائنا وأعداء نهج بارزاني الخالد، بأن حبل الكذب قصير وكما هو دائماً، سوف ينكشف سواد وجوهكم قريباً.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف