وثائقي.. ليلة القصف الإيراني على منزل الشهيد بيشرو دزيي بأربيل

أربيل (كوردستان24)- يستعرض هذا الوثائقي الذي أعدّته مؤسسة كوردستان24، هول الدمار الذي ألحقه القصف الصاروخي الإيراني على منزل رجل الأعمال الشهيد بيشرو دزيي بأربيل.

ويكشف الوثائقي من خلال الأدلة الدامغة التي يعرضها الأشخاص المتحدثين، أن المكان الذي استهدفته صواريخ الحرس الثوري الإيراني كان منزلاً تقطنه عائلة كوردية، وليس مقراً للموساد كما تدّعي طهران.

تسبب القصف الذي وقع ليلة الـ 15 يناير كانون الثاني 2024، باستشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين، بينهم رجل الأعمال بيشرو دزيي وابنته "جينا" التي كانت تبلغ من العمر 10 أشهر.