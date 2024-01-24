أمن

وثائقي.. ليلة القصف الإيراني على منزل الشهيد بيشرو دزيي بأربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
آثار الدمار الذي خلفه القصف الإيراني على منزل الشهيد بيشرو دزيي
آثار الدمار الذي خلفه القصف الإيراني على منزل الشهيد بيشرو دزيي
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- يستعرض هذا الوثائقي الذي أعدّته مؤسسة كوردستان24، هول الدمار الذي ألحقه القصف الصاروخي الإيراني على منزل رجل الأعمال الشهيد بيشرو دزيي بأربيل.

ويكشف الوثائقي من خلال الأدلة الدامغة التي يعرضها الأشخاص المتحدثين، أن المكان الذي استهدفته صواريخ الحرس الثوري الإيراني كان منزلاً تقطنه عائلة كوردية، وليس مقراً للموساد كما تدّعي طهران.

تسبب القصف الذي وقع ليلة الـ 15 يناير كانون الثاني 2024، باستشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين، بينهم رجل الأعمال بيشرو دزيي وابنته "جينا" التي كانت تبلغ من العمر 10 أشهر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف