سیاسة

القصف الصاروخي الإيراني على أربيل يوحّد الكورد والكوردستانيين

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- أثار الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل ومنزل الشهيد بيشرو دزيي، موجة غضبٍ و استنكار وإدانة كبيرة داخل إقليم كوردستان وخارجه.

ونظّم الكوردستانيون بمختلف شرائحهم الاجتماعية في مختلف مدن ومناطق إقليم كوردستان ودولٍ أوروبية والولايات المتحدة، وقفات احتجاجية وتظاهرات شعبية حاشدة، ضد القصف الإيراني على أربيل، داعين إلى الحد من الاعتداءات التي تستهدف كوردستان.

وتعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية العراقية الخاصة بالتحقيق في القصف الإيراني على أربيل، عباس الزاملي، إن المنزل الذي استهدفته صواريخ الحرس الثوري هو "مكان سكني، وليس قاعدة للموساد".

وأكد في مؤتمرٍ صحفي، أن "الهجمات الصاروخية الإيرانية على إقليم كوردستان غير مبررة وتنتهك السيادة العراقية. ولو كانت هناك بالفعل قاعدة تجسس لأي دولة في إقليم كوردستان، لكان بإمكان إيران حل القضية من خلال الحوار بين إقليم كوردستان والعراق، وليس قصف مدنيين بصواريخ".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف