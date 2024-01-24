وزارة الخارجية الأميركية: قواتنا ستبقى في العراق

أربيل (كوردستان24)- أكّد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن القوات الأميركية ستبقى في العراق للدفاع عن نفسها.

وقال في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده استهدفت ثلاثة مواقع للميلشيات المسلحة في العراق.

مشيراً أن استهداف مقرات الميليشيات العراقية الثلاثة، جاء رداً على هجمات على قواتها في العراق وسوريا.

لافتاً في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة على اتصالٍ دائم مع الحكومة العراقية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية استهداف مقرات تستخدمها كتائب حزب الله العراقية، لتخزين الصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه.

وذكرت القيادة المركزية للقوات الأميركية (سينتكوم) في بيان لها، أنه "رداً على الهجمات التي شنتها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق في 20 كانون الثاني، شنت في 24 كانون الثاني الساعة 12:15 صباحاً، قوات القيادة المركزية الأميركية غارات جوية أحادية الجانب ضد ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".