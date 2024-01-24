البيت الأبيض: هجماتنا في العراق أصابت أهدافها بدقّة

أربيل (كوردستان24)- قال البيت الأبيض، إن الهجمات التي نفّذتها القوات الأميركية ضد مواقع الميلشيات المسلحة في العراق، أصابت أهدافها بدقّة.

مؤكداً في الوقت ذاته، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ليس لديها خطط للانسحاب من سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية استهداف مقرات تستخدمها كتائب حزب الله العراقية، لتخزين الصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه.

وذكرت القيادة المركزية للقوات الأميركية (سينتكوم) في بيان لها، أنه "رداً على الهجمات التي شنتها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق في 20 كانون الثاني، شنت في 24 كانون الثاني الساعة 12:15 صباحاً، قوات القيادة المركزية الأميركية غارات جوية أحادية الجانب ضد ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".