صحة وبیئة

فواكه مجففة غنية بفيتامين "D"

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم فواكه فواكه مجففة فيتامين د

أربيل(كوردستان24)- إن نقص فيتامين "D" في الجسم يمكن أن يكون أحد أسباب زيادة خطر الإصابة بآلام العظام، وعندما يقل التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، يمكن أن تساعد إضافة الفواكه الجافة الغنية بفيتامين "D" إلى النظام الغذائي اليومي في حل تلك المشكلة، بحسب ما نشره موقع Health Shots، وتشمل قائمة الفواكه الجافة الغنية بفيتامين D، ما يلي:

التين المجفف

يعتبر التين المجفف الحلو والمغذي طريقة لذيذة لزيادة كمية فيتامين "D"، ويمكن الاستمتاع به كوجبة خفيفة أو دمجها في حبوب الإفطار والسلطات.

التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وهو عبارة عن فواكه تعزز الطاقة وتوفر أيضًا كمية لا بأس بها من فيتامين "D"، ويمكن الاستمتاع بها بمفردها أو إضافتها إلى الحلويات والعصائر.

زبيب

يُستهلك الزبيب، أو العنب الصغير المجفف، على نطاق واسع كفاكهة جافة تحتوي على كمية مناسبة من فيتامين D. يمكن إضافة الزبيب إلى الزبادي أو دقيق الشوفان أو المخبوزات.

المشمش المجفف

يتميز المشمش المجفف بالعناصر الغذائية الأساسية وهو وسيلة لذيذة لزيادة مستويات فيتامين "D"، يمكن الاستمتاع بتناول المشمش المجفف بمفرده أو عن طريق خلطه مع أطباق مختلفة.

القراصيا

تشتهر القراصيا، أو البرقوق المجفف، بفوائدها الهضمية، وتعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين "D"، بالإضافة إلى كونها وجبة خفيفة مرضية ومغذية.

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