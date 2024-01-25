الزراعة والموارد المائية في كوردستان تعلن بناء 4 سدود استراتيجية جديدة

أربيل(كوردستان24)- أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية، في إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، عن التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية لبناء 4 سدود استراتيجية في اقليم كوردستان.

وقالت طالباني في مؤتمر، إن البدء بالبناء سيكون خلال العام الحالي، وإنه على الرغم من الأزمة، قامت حكومة إقليم كوردستان ببناء ثمانية سدود متوسطة الحجم وستواصل جمع المياه من خلال بناء البرك.

وكان المتحدث باسم حكومة كوردستان بيشوا هوراماني قال إن هناك 110 مشروع برك مياه أُنجِزت في أجزاء مختلفة من الإقليم تستخدم في قطاعات السياحة والزراعة والبستنة والثروة الحيوانية.

وأشار أن هناك 40 بركة أخرى قيد الإنشاء، كما اقترحت المديرية العامة الإقليمية للموارد المائية على مجلس الوزراء إنجاز 71 بركة أخرى.

وكشف هوراماني أن حكومة كوردستان، بالإضافة إلى السدود والبرك، أنشأت 89 مشروعاً آخراً للري.

وبشأن عدد الآبار القانونية في إقليم كوردستان، أكّد هوراماني إنشاء 26 ألف و818 بئراً، في دهوك 4506 بئراً، وفي أربيل 10 آلاف و275 بئراً، وفي السليمانية 10 آلاف و99 بئراً، وفي إدارة كرميان 1938 بئراً.

أما بخصوص الآبار غير القانونية، فأشار المتحدث باسم حكومة كوردستان إلى وجود 28 ألفاً و410 بئراً، في دهوك 500 بئر، أربيل 6500 بئر، السليمانية 20 ألفاً و410 بئر، كرميان 1500 بئر، مضيفاً أنه تم حجز 500 آلة لحفر الآبار غير القانونية.

ولفت هوراماني إلى أن إنتاج مياه الشرب في الإقليم يصل لنحو مليونين و876 ألف و820 لتراً، عن طريق 20 محطة و5412 بئراً و861 نبعاً و44 خزاناً.

وأضاف: يبلغ عدد مشتركي المياه في إقليم كوردستان مليون و81 ألف و73 مشتركاً، بمعدل 500 لتر مياه لكل فرد يومياً، في الوقت الذي يبلغ حصة كل فرد في الدول المجاورة 250 لتراً يومياً.

وللحدِّ من هدر المياه النظيفة، أكد هوراماني أن حكومة إقليم كوردستان أطلقت مشروع تركيب عدادات ذكية والتي رُكّبت لـ 82% من المشتركين بواقع 876 ألف و930 عداداً.

في جزءٍ آخر من حديثه، أوضح هوراماني أن تكلفة إنتاج مياه الشرب النظيفة من دون التيار الكهربائي، خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 538 مليار دينار، بينما سدد المشتركون مبلغ 172 مليار دينار من قيمة فواتير المياه.

وجدد هوراماني التأكيد على أن مجلس الوزراء التاسع في إقليم كوردستان سيواصل الاهتمام بتنفيذ المشاريع لحماية الموارد المائية وتوفير المياه النظيفة للمواطنين.

وقال: أطلقت الحكومة التاسعة عدة مشاريع لإحياء ينابيع كوردستان ونقل المياه السطحية إلى مصادر المياه الجوفية، بينما ستنفّذ 744 مشروعاً مائياً آخراً بكلفة 21 مليار دينار.