بناءً على طلبٍ من السوداني.. "فلاي بغداد" تعلن إيقاف جميع رحلاتها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة "فلاي بغداد" إيقاف جميع رحلاتها، اليوم الخميس، وذلك بناءً على طلب من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وقالت الشركة في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "امتثالاً لقرار الحكومـة المتمثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السـوداني، تمتثل شركة فلاي بغداد كلياً بإدارتها وموظفيها ورئيسها التنفيذي لتطبيق القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف جميع رحلات فلاي بغـداد ابتـداءً مـن هـذه اللحظـة ولإشـعـار آخـر لـحـيـن اكتمال التحقيق مع الرئيس التنفيذي وإدارة فلاي بغـداد من قبل اللجنة المشكلة".

وأعربت الشركة عن "ترحيبها بهـذا القـرار لغـرض إثبـات عـدم صحـة إدعـاء وزارة الخزانة الأمريكية بحق فلاي بغداد والرئيس التنفيذي، بشير عبدالكاظم علوان الشباني، لذا اقتضى التنويه إلى جميع المسافرين ممن لديهم حجـوزات على طيران فلاي بغداد".

وأشارت الشركة إلى أنه "بالوقت الحالي لا يمكننا تحريك حساباتنا المصرفيـة لذا من غير الممكن علـى فلاي بغـداد إعـادة مبالغ التذاكـر الملغـاة أو حجـز تذاكـر للمسافرين على شركات طيران أخرى، ونتمنـى أيضاً مـن الحكومة العراقية مساعدة المسافرين وإيصالهم إلى وجهاتهم عبر شركات الطيران الأخرى العراقية والأجنبية".

كما رحبت شركة فلاي بغداد "بـأي لجنـة تفتيشية تقـوم بتدقيق إدعاءات الخزانة الأمريكية".

يوم الاثنين 22 كانون الثاني يناير 2024، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شركة طيران فلاي بغداد ومديرها التنفيذي، بتهمة مساعدة الحرس الثوري، ومجموعات مسلحة في العراق وسوريا ولبنان.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على زعيم حركة حقوق في البرلمان العراقي حسين مؤنس، بتهمة نقل بضائع إلى الحرس الثوري الإيراني.