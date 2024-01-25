سیاسة

حقل كورمور الغازي يتعرض إلى استهداف بصواريخ كاتيوشا

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کوردستان حقل كورمور حقل كورمور الغازي ناحية قادر كرم السليمانية صواريخ كاتيوشا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس، بتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بالسليمانية إلى قصفٍ بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر الأمني لـ كوردستان24، إن "حقل كورمور الغازي تعرض إلى قصفٍ بصواريخ كاتيوشا في الساعة 10:30 مساءً" في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مؤكداً "سقوط صاروخين بداخل الحقل".

وأشار المصدر إلى أنه "بحسب المعلومات الأولية، فإن القصف لم يؤدي إلى وقوع أية أضرار مادية أو بشرية، والصواريخ سقطت في مناطق غير آهلة بالسكان".

يتبع..

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