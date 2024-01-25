الرئيس بارزاني يعرب عن دعمه لموقف حكومة السوداني باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس بارزاني، مساء اليوم الخميس 25 كانون الثاني يناير 2024، عن دعمه لموقف حكومة السوداني باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي.

وقال الرئيس بارزاني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "ندعم موقف الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السودانى ونؤيد بيان وزارة الخارجية العراقية باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بهدف صياغة علاقة مستقبلية في الإطار العسكري والأمني لضمان استمرار مواجهة الإرهاب وحماية أمن البلاد من الهجمات الخارجية ومن ضمنه أمن وسلامة إقليم كوردستان".

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن "إن المفاوضات هي السبيل الصحيح للوصول إلى بناء علاقات سليمة على أساس المصالح المشتركة بين جمهورية العراق والولايات المتحده الأمريكية".

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندعم موقف الحكومة الاتحادية برئاسة السيد محمد شياع السودانى ونؤيد بيان وزارة الخارجية العراقية باستئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بهدف صياغة علاقة مستقبلية في الإطار العسكري والأمني لضمان استمرار مواجهة الإرهاب وحماية أمن البلاد من الهجمات الخارجية ومن ضمنه أمن وسلامة إقليم كوردستان.

إن المفاوضات هي السبيل الصحيح للوصول إلى بناء علاقات سليمة على أساس المصالح المشتركة بين جمهورية العراق والولايات المتحده الأمريكية.

مسعود بارزاني

25 كانون الثاني 2024