حكومة كوردستان تنفذ 440 مشروع طرق خلال أربع سنوات

أربيل (كوردستان24)- نفذت التشكيلة الحكومية التاسعة في كوردستان 440 مشروع الاربع سنوات الماضية بكلفة 909.927 مليون دينار، بينها إنشاء وتجديد 1645 كيلومتر من الطرق في كافة مناطق كوردستان.

وقال آكرين عبدالله وكيل وزير الاعمار في حكومة كوردستان "خلال الاربع سنوات الماضية من عمر التشكيلة الحكومية التاسعة، تم تنفيذ 440 مشروعاً للطرق، 65 منها بميزانيات استثمارية، و171 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بميزانيات اعتيادية، و204 مشروع من الواردات الداخلية، وتم تنفيذ 250 كيلومتراً من الطرق الجديدة ذات اتجاهين".

وأضاف وكيل وزير الاعمار "معظم هذه المشاريع تن تنفيذها من قبل شركات محلية، لانها اكتسبت خبرة وتجربة جيدة في هذا المجال".

وأشار الى أنه "في المستقبل، سنستخدم التكنولوجيا الحديثة، ونظام سوبر بيف وإعادة تدوير الاسفلت القديم".

التشكيلة الحكومية التاسعة في كوردستان واصلت العمل على تحسين هذه الخدمات وانشاء طرق جديدة على الرغم من الازمة المالية.