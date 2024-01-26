السفير البريطاني: لدى العراق وكوردستان فرصة لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب

أربيل (كوردستان24)- أدان السفير البريطاني لدى العراق الهجوم على حقل كورمور الغازي في كوردستان، مؤكداً ان هذه العملية تمثل محاولة تخريب هذا التقدم، مضيفاً ان لدى العراق وكوردستان فرصة لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب.

وقال سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيجز اليوم الجمعة 26 يناير 2024 في بيان له على موقع إكس "أدين بأشد العبارات الهجوم على حقل غاز خور مور، الأطفال وكبار السن سيشعرون بالبرد الليلة بسبب هذا العمل القاسي".

وأضاف هيجز "لدى العراق وإقليم كردستان فرصة لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعبها".

واصفاً الهجوم على حقل كورمور الغازي بأنها "عملية تمثل محاولة لتخريب هذا التقدم".

أكدت شركة دانة غاز ان طائرة مسيرة استهدفت خزاناً لحفظ السوائل ضمن مرافق حقل كورمور، مساء أمس الخميس 25 يناير 2024، دون وقوع إصابات بشرية.

وقالت شركة دانة غاز في بيان لها اليوم الجمعة 26 يناير 2024 "أن أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور قد تم استهدافها من قبل ما يعتقد أنه طائرة مسيرة، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024".

وأضاف بيان الشركة "لم يتم تسجيل اي اصابات بشرية في القصف، وقد تم ايقاف العمليات الانتاجية بصورة مؤقتة للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها بالكامل".

وأكد البيان "ان فريق التشغيل اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لاستئناف العمليات التشغيلية في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع ان يتم ذلك في وقت قريب".

وقال مصدر أمني مساء أمس الخميس لكوردستان24 "ان طائرات مسيرة مفخخة أطلقت على حقل غاز كورمور الغازي في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال، وسقطا داخل الحقل الغازي".

على صعيد متصل، قال مصدر في مكتب قائممقام جمجمال لكوردستان24 "ان احد الطائرات المسيرة المفخخة ضربت مستودعاً لمخلفات النفط الخام والغاز في الهجوم على حقل كورمور، ما أدى الى نشوب حريق، وعملت فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده".

وأدانت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في السليمانية، مؤكدة ان الولايات المتحدة الامريكية تقف الى جانب شركائها في كوردستان والعراق.