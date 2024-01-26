السوداني يوجه بفتح تحقيق بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي

أربيل (كوردستان 24)- وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بفتح تحقيقٍ بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إنه "في الوقت الذي تسعى الحكومة العراقية لتطوير البنى التحتية للبلاد وتوفير العيش الكريم للمواطنين وحفظ الاقتصاد الوطني، أقدمت عناصر تخريبية على استهداف حقل غاز كورمور جنوبي محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق، بقصف بطائرة مسيرة، وإصابة أحد خزانات حفظ السوائل (الغاز) ضمن مرافق هذه الشركة مساء الخميس من دون وقوع إصابات بشرية، مما أدى الى توقف العمليات الإنتاجية بشكلٍ مؤقت للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها لاحقاً بالكامل".

وأشار البيان إلى أنه "على إثر هذا الاعتداء الغاشم وجه القائد العام للقوات المسلحة بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث على أن ينجز خلال 48 ساعة".

وشدد السوداني، بحسب البيان، "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

وأوضح البيان أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".

وأمس الخميس 25 كانون الثاني يناير 2024، قال مصدر أمني مطلع لـ كوردستان24، إن حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بالسليمانية، تعرض في الساعة 10:30 مساءً، إلى قصفٍ بصواريخ كاتيوشا.

وأكد المصدر أن "صاروخي كاتيوشا وقعا بداخل حقل كورمور"، مشيراً إلى أن "الاستهداف لم يؤدي إلى وقوع أية خسائر بشرية".

بعد ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، مساء الخميس، عن إيقاف انتاج الطاقة الكهربائية بسبب اندلاع حريق في حقل كورمور الغازي جراء تعرضه إلى استهداف.

وجاء في بيان وزارة الكهرباء: "نسترعي انتباه المشاركين على منظومة الشبكة الوطنية، أنه في تمام الساعة 10:22 من مساء يوم 25 كانون الثاني 2024، وبسبب اندلاع حريق في حقل غاز "كورمور" وحرصاً على سلامة الموظفين والحقل تم إيقاف إمداد الغاز لجميع محطات الكهرباء"، مبيناً أن "الحريق تسبب أيضاً في انخفاض إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 2800 ميغاواط".

يشار إلى أن الحقل يعد من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.