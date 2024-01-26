العراق يوجّه خطوطه الجوية لإعادة مواطنيه العالقين في السعودية

أربيل (كوردستان24)- وجّه وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، الخطوط الجوية العراقية، بإعادة المسافرين العراقيين العالقين في السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، إن "السعداوي وجّه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، بإعادة المسافرين العراقيين العالقين في السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن".

وأكّد البيان على "ضرورة تكريس جميع الإمكانيات والطاقات والإسراع بتهيئة وتنظيم عملية إعادتهم بالتنسيق مع المكاتب الخارجية للخطوط".

وتسبّب إيقاف رحلات شركة فلاي بغداد، بتعليق عودة عشرات العراقيين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمر، أمس الخميس، شركة فلاي بغداد بإيقاف جميع رحلاتها بدءاً من الـ 25 يناير كانون الثاني الجاري على خلفية العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية على الشركة بتهمة مساعدة الحرس الثوري.

وأبلغت الشركة في بيانٍ لها، جميع المسافرين ممن لديهم حجـوزات على طيران فلاي بغداد، أنها "بالوقت الحالي لا يمكننا تحريك حساباتنا المصرفيـة، لذا من غير الممكن علـى فلاي بغـداد إعـادة مبالغ التذاكـر الملغـاة أو حجـز تذاكـر للمسافرين على شركات طيران أخرى".

وفي الـ 22 يناير كانون الثاني 2024، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شركة طيران فلاي بغداد ومديرها التنفيذي، بتهمة مساعدة الحرس الثوري، ومجموعات مسلحة في العراق وسوريا ولبنان.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على زعيم حركة حقوق في البرلمان العراقي حسين مؤنس، بتهمة نقل بضائع إلى الحرس الثوري الإيراني.