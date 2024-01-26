سیاسة

كندا تدين الهجوم على حقل "كورمور" للغاز بالسليمانية

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حقل كورمور للغاز
حقل كورمور للغاز
کوردستان حقل كورمور كورمور

أربيل (كوردستان24)- أدانت السفارة الكندية في العراق، الجمعة، الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقل كورمور بالسليمانية.

واعتبرت السفارة في بيانها، أن الهجوم على حقل كورمور "هو اعتداء على الشعب والبنية التحتية الاقتصادية للعراق وإقليم كوردستان".

مؤكدةً أن الهجوم "أمر غير مقبول، وقلوبنا مع الناس الذين تركوا بدون كهرباء عند منتصف الليل".

وتعرّض حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بالسليمانية، أمس الخميس،  لقصفٍ بصواريخ كاتيوشا، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية بعد اندلاع حريقٍ ضخم.

وعقب الهجوم،  أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن الحريق الذي اندلع في حقل كور مور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 2800 ميغاواط.

واليوم الجمعة، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بفتح تحقيقٍ بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن السوداني شدد "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

واعتبر البيان، نقلاً عن السوداني، أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".

ويعدُّ "كور مور" من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.

 

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