دانة غاز تعلن استئناف العمليات التشغيلية في حقل كورمور الغازي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة دانة غاز، مساء اليوم الجمعة 26 كانون الثاني يناير 2024، استئناف العمليات التشغيلية في حقل كورمور الغازي.

وقالت الشركة لـ كوردستان24، إن "العمليات التشغيلية استأنفت في حقل كورمور الغازي مساء اليوم الجمعة"، بعد هجومٍ طال الحقل في وقتٍ متأخر من مساء أمس الخميس.

وتعرّض حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بالسليمانية، أمس الخميس، لقصفٍ بصواريخ كاتيوشا، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية بعد اندلاع حريقٍ ضخم.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن الحريق الذي اندلع في حقل كور مور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 2800 ميغاواط.

واليوم الجمعة، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بفتح تحقيقٍ بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن السوداني شدد "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

واعتبر البيان، نقلاً عن السوداني، أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".

من جهته، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني في بيان، إنه "في الليلة الماضية تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال إلى هجومٍ إرهابي، الأمر الذي أفضى إلى انقطاع التيار الكهربائي الوطني في إقليم كوردستان".

وأكد هوراماني أن "هذا الاستهداف الإرهابي الذي طال بُنيةً تحتيةً مهمة مثل الكهرباء، سيكون له تأثيرٌ مباشر على حياة الناس وأعمالهم اليومية".

وأشار إلى "أننا في حكومة إقليم كوردستان ندعو كافة الأطراف إلى مساعدة لجنة الحكومة الاتحادية، للعثور على الإرهابيين واعتقالهم ومعاقبتهم، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال".

ويعدُّ "كورمور" من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.