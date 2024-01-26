الموارد الطبيعية: استؤنِف إنتاج الغاز من حقل كورمور إلى محطات الطاقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، استئناف إنتاج الغاز من حقل كورمور إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الجمعة، "بعد جهود ومحاولات وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء وفرق شركة دانة غاز، تمكنا من حل مشكلة توقّف إنتاج الغاز من حقل كورمور".

وأضاف البيان: تعمل وزارة الكهرباء حالياً على تشغيل وحدات محطة توليد التيار الكهربائي من خلال مركز التحكم في الكهرباء بإقليم كوردستان، حيث من المقرر أن تستمر هذه العملية حتى الساعة 10 من صباح يوم غداً السبت.

وتعرّض حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بالسليمانية، أمس الخميس، لقصفٍ بصواريخ كاتيوشا، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية بعد اندلاع حريقٍ ضخم.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن الحريق الذي اندلع في حقل كور مور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 2800 ميغاواط.

واليوم الجمعة، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بفتح تحقيقٍ بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن السوداني شدد "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

واعتبر البيان، نقلاً عن السوداني، أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".

ويعدُّ "كور مور" من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.