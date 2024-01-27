سیاسة

فيديو|| الهجوم الإيراني يوحّد الكورد.. والجالية الكوردية في أميركا وأوروبا تنتفض

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وقفة احتجاجية للجالية الكوردية أمام البيت الأبيض
وقفة احتجاجية للجالية الكوردية أمام البيت الأبيض
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وقفةٌ احتجاجية للكورد أمام البيت الأبيض للتنديد بالهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل والذي كان له دور كبير في توحيد الكورد.

وبعد مرور أكثر من عشرة أيام على الهجوم على أربيل وإدانته من جانب البيت الأبيض، لا تزال قضية القصف الإيراني  يشغل الرأي العام الأميركي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بسياسة الشرق الأوسط.

وتتواصل ردود الفعل الدولية على الهجوم الإيراني،  حيث كانت للتظاهرات والمسيرات الاحتجاجية للجالية الكوردية تأثير واضح على موقف الدول تجاه الاعتداء الإيراني.

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