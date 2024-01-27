توقعات الطقس في إقليم كوردستان خلال 48 ساعة القادمة

أربيل (كوردستان24)- أعلن قسم التنبؤات بمديرية الأرصاد الجوية والزلازل في وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، عن حالة الطقس خلال 48 ساعة القادمة في مختلف مناطق الإقليم.

وبحسب بيانٍ له، توقّع قسم التنبؤات أن تكون السماء ملبدة بالغيوم اليوم السبت مع فرص تساقط الثلوج في المناطق الجبلية، خاصةً في ساعات متأخرة من الليل.

ووفق البيان، تنخفض درجات الحرارة في عموم مناطق إقليم كوردستان بمعدل درجتين إلى خمس درجات مئوية، مقارنةً بيوم أمس الجمعة.

أما يوم غدٍ الأحد، فتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون السماء غائمة مع فرص هطول أمطار متقطعة في أماكن مختلفة، وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية الحدودية.

أما مساءً، بحسب بيان الأرصاد، فيضعف تأثير الموجة ليتحول الطقس إلى شبه غائم، مع اقتراب درجات الحرارة إلى مستواها القياسي.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل: 11 درجة مئوية

السليمانية: 9 درجات مئوية

دهوك: 9 درجات مئوية

كركوك: 13 درجة مئوية

حلبجة: 10 درجات مئوية

زاخو: 10 درجات مئوية

سوران: 6 درجات مئوية

حاجي عمران: 0 درجة مئوية

كرميان: 15 درجة مئوية