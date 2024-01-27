الرئيس بارزاني يستقبل عائلة الشهيد بيشرو دزيي

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت في مصيف صلاح الدين، عائلة رجل الأعمال الشهيد بيشرو دزيي.

وقال مقر بارزاني في بيانٍ له: بعد الهجوم الصاروخي غير المبرر الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على منزل الشهيد بشرو مجيد دزيي، والذي أدى إلى استشهاده وابنته "جينا" البالغة من العمر أحد عشر شهراً، وإصابة زوجته وأبناءه، واستشهاد وإصابة عدد من المدنيين. استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت، عائلة الشهيد بيشرو دزيي في صلاح الدين.

وبحسب بيان مقر بارزاني، عبّر الرئيس بارزاني مرة أخرى عن تعازيه لعائلة الشهيد بيشرو، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كما اعتبر الرئيس بارزاني هذه الجريمة "ظلماً كبيراً بحق عائلة الشهيد بيشرو دزيي وشعب كوردستان".

من جانبه، أعربت الشخصية الوطنية الكوردستانية والمناضلة محسن دزيي عن شكره للرئيس بارزاني على دعمه وموقفه الذي اعتبر المأساة همّه منذ لحظة القصف، كذلك على حضوره تشييع جثامين شهداء الحادث الأليم.

وفي اللقاء نفسه، أعرب عبد الله مجيد دزيي أصالةً عن نفسه وعائلته وإخوة الشهيد الثلاثة، عن تقديرهم لتعاطف الرئيس بارزاني، ووعدوه بمواصلة السير على طريق الشهيد بشرو دزيي من أجل الازدهار وخدمة كوردستان وشعب كوردستان.