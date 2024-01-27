سیاسة

مجلس النواب العراقي يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل دون انتخاب رئيسه الجديد

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العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 27 كانون الثاني يناير 2024، رفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل، بعد فشله في انتخاب رئيسه الجديد.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "مجلس النواب أجل الفقرة الأولى من جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوى من المحكمة الاتحادية".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب صوّت على مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي، فيما أجّل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية".

وأشار إلى أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية".

وأوضح البيان أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة العراق وحكومة كوريا الجنوبية".

كما أنهى البرلمان، بحسب البيان "تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ورفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الاثنين المقبل".

 

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