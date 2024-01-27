شاهو القره داغي: إيران تهدف إلى إضعاف إقليم كوردستان على صعيدي الطاقة والاقتصاد

أربيل (كوردستان 24)- أكد الباحث والمحلل السياسي شاهو القره داغي، اليوم السبت، أن إيران تهدف إلى إضعاف إقليم كوردستان في مختلف المجالات، ولا سيّما على صعيدي الطاقة والاقتصاد.

وقال شاهو القره داغي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "إيران تستثمر في الجماعات المسلحة غير الشرعية في العراق منذ عدة سنوات، وتستخدمهم لمصالحها الخاصة".

وأشار القره داغي إلى أن "إيران منذ سنوات تقوم بتدريب الجماعات المسلحة في العراق، وتقدم لهم المساعدات المادية واللوجستية، إضافةً إلى أنها تدربهم على برامجها وسياساتها".

وأوضح أن "إيران تستثمر في الجماعات المسلحة عند الضرورة، أي عندما تود طهران إيصال رسائل إلى الجانبين العراقي والأجنبي، ولكن عبر الأراضي العراقية".

واعتبر أن "الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان، وخاصة الاستهداف الأخير لحقل كورمور الغازي، جاء بعد الهجوم الذي طال البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان، من خلال استهداف منزل الشهيد بيشرو دزيي".

وشدد على أن "إيران تهدف بطرقها المباشرة أو عبر الحكومة العراقية والفصائل المسلحة إلى إضعاف إقليم كوردستان"، مبيناً أن "طهران تتبع سياسةً، بحيث لا يشعر أي طرف في العراق بأنه قوي، وأن يشعر العراق بحاجته المستمرة إلى المساعدة الإيرانية".

يأتي حديث شاهو القره داغي، عقب تعرض إقليم كوردستان في الفترة الأخيرة إلى العديد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل وجود محاولاتٍ عديدة لتقويض كيان الإقليم.

وفي آخر الاستهدافات التي طالت إقليم كوردستان، تعرّض حقل "كورمور" الغازي بالسليمانية لقصفٍ صاروخي، في وقتٍ متأخر من مساء الخميس 25 كانون الثاني يناير 2024، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أن الحريق الذي اندلع في حقل كورمور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أقل من 2800 ميغاواط.

ووصفت حكومة إقليم كوردستان والمجتمع الدولي تلك الهجمات، بأنها "محاولةٌ لتدمير البنية التحتية لإقليم كوردستان وتقويض تنميته".

ويعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

ويقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلومتر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2003.

وتشرف على الحقل شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يومياً.

وينتج الحقل 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك والموصل.

وينقل حقل كورمور الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء جمجمال وأربيل، ويوفر 67 بالمائة من كهرباء إقليم كوردستان.