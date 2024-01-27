بغداد تحتل مرتبة متأخرة بقائمة المُدن الأكثر أماناً على مستوى العالم

أربيل (كوردستان 24)- حلت العاصمة الاتحادية بغداد في المراتب الأخيرة، ضمن قائمة أكثر المُدن أماناً للسفر على مستوى العالم، وفق تصنيف مجلة "سي وورلد" لعام 2024.

وبحسب تصنيف مجلة "سي وورلد" لعام 2024، تصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، بمجموع نقاط سلامة بلغ 97.73.

بينما جاءت العاصمة التايوانية تايبيه في المركز الثاني، تلتها العاصمة القطرية الدوحة في المركز الثالث، بينما جاءت العاصمة الاتحادية بغداد في المرتبة 264 على مستوى العالم، مع نقاط سلامة إجمالية تبلغ 57.77 من أصل 100 نقطة.

ومن الملاحظ أن مدن عربية أخرى، مثل عجمان، دبي، رأس الخيمة، ومسقط، تألقت في التصنيف، حيث وجدت نفسها ضمن قائمة العشر مدناً الأكثر أماناً على مستوى العالم.

ويتم قياس مدى السلامة في هذه المدن بناء على معدلات الجريمة المنخفضة وقوة الشرطة والتدابير الأمنية واستقرار الحكومة.