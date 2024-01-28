حيدر: وجود الفصائل المسلحة يشكّل عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في العراق

أربيل (كوردستان24)- أكّد مدير المركز الإعلامي العراقي في واشنطن، نزار حيدر، أن وجود مجموعاتٍ مسلحة مختلفة في العراق "يثبت أن البلاد في تراجع وبعيدة عن تحقيق أي تقدم".

حيدر وخلال مقابلةٍ مع كوردستان24، قال إن الدستور العراقي يطلق على الجماعات المسلحة اسم "الميلشيات".

مشيراً إلى أن هذه الميلشيات "تسيطر على البلاد، والسلطات المحلية ضعيفة أمامها".

في غضون ذلك، اعتبر حيدر أن الدولة التي تكون السلطة فيها خارج مؤسساتها "هي دولة فاشلة".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن وجود الجماعات المسلحة المختلفة في العراق "دليل على فشل الدولة العراقية في السيطرة على سيادتها".

وقال: لم تتمكن أي حكومة عراقية من السيطرة على الجماعات المسلحة منذ عام 2003، وذلك بسبب دعم بعض الأحزاب والقادة السياسيين لتلك المجاميع.

وأضاف: وجود الفصائل المسلحة يشكل عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في العراق، وهي الحقيقة التي أكد عليها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مراراً وتكراراً.

وختم حديثه: بعض شركات الاستثمار الأجنبية في العراق تغادر البلاد، لأنها مقتنعة بأن المجموعات المسلحة تشكل تهديداً على أعمالها.