حلم المليار يُنقذ ريال مدريد.. ما علاقة ملعب سنتياغو برنابيو؟

أربيل (كوردستان24)- فجرت صحيفة إسبانية، تقريراً هاماً حول تغيير اقتصادي وجوهرى تام، داخل نادي ريال مدريد الإسباني خلال الأعوام المقبلة.

يأتى هنا الحديث عن ملعب سانتياجو برنابيو الجديد، والذى جُدِّد نهاية العام الماضي، عبر بعض التحديثات المعمارية وأيضًا التوسعة الرائعة التي رفعت سعة الاستاد إلى نحو 84 ألف متفرج.

وبدأ العمل على تطوير ملعب سانتياجو في صيف 2019، وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن العملية ستنتهي منتصف 2022، إلا أن ظروف فيروس كورونا أجلت هذا الميعاد إلى نهاية 2023.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية، أن ملعب سانتياجو برنابيو في شكله الجديد، من المتوقع أن تصل أرباحه السنوية إلى ما يقارب مليار يورو.

وكانت أرباح الملعب في هيئته القديمة تصل إلى ما يقارب 831 مليون يورو، حيث تقسم مصادر أرباح الملعب كالتالي:

"152 مليونًا " رسوم العضوية والتذاكر الموسمية والملعب.

"136 مليونًا" للمباريات الودية (الجولات الصيفية) والمسابقات (دوري أبطال أوروبا بشكل أساسي)

"186 مليوناً" لحقوق البث التلفزيوني

"329 مليوناً" ناتجة عن التسويق والرعاة أيضاً

ووفقاً للميزانية الرسمية للنادي، فإنه سيزيد الدخل من الملعب بمقدار 166 مليونًا خلال العام المقبل، ليصل إلى ما يقارب مليار يورو سنويًا.

وفي جميع الأحوال، يعتبر السانتياجو برنابيو الجديد، نقطة انطلاق في الدخل وبالتالي في الميزانية المالية للنادي، بعد أعمال التجديد التي قامت بها إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز.