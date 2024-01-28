غازي فيصل: انسحاب الولايات المتحدة من العراق سيخلق فراغاً أمنياً خطيراً للغاية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، يوم السبت، أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة والتحالف الدولي من العراق، سيحدث في البلاد فراغ أمني خطيرٌ للغاية.

وقال غازي فيصل في مقابلةٍ مع كوردستان24، إنه "في حال انسحاب الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي من العراق، فإن أنشطة تنظيم داعش ستعاود الظهور إلى السطح مرةً أخرى، إضافةً إلى التحركات العسكرية والتفجيرات".

وأشار فيصل إلى أنه "يوجد حوالي 10 آلاف مقاتل إرهابي في سوريا، إضافةً إلى وجود نحو 3 إلى 4 آلاف مسلحٍ من داعش في العراق"، مبيناً "أنهم سيُشكِّلون تهديداً للعراق، إذا انسحبت الولايات المتحدة والتحالف الدولي من البلاد".

وأوضح أنه في "في عام 2014، وبناءً على طلب من وزير الخارجية العراقي آنذاك هوشيار زيباري، طُلب من مجلس الأمن الدولي إرسال قوات التحالف الدولي إلى العراق، لمحاربة تنظيم داعش".

وانطلقت يوم أمس السبت، برعاية رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني في بغداد، أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "متخصصين عسكريين سيتولون إنھاء المھمة العسكریة للتحالف الدولي ضد داعش، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة".

وأشار البيان إلى أنه بعد اجتماع يوم أمس، "ستبدأ أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) على مستوى ثلاث مجامیع عمل هي: (مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش) و(المتطلبات العملیاتیة والظرفیة) و(تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة)".

وأوضح أنه "في ضوء ھذه المراجعة، سیُصار إلى صیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنیة ثنائیة بین العراق والولایات المتحدة والدول الشريكة في التحالف، وإلى علاقات ثنائیة شاملة مع ھذه الدول، مع الالتزام باتفاقیة الإطار الاستراتیجي الموقّعة بین العراق والولايات المتحدة عام 2008، وأيضاً الالتزام بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مرحلة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعید".

وكان السوداني قد أعلن في منتصف نوفمبر تشرين الثاني 2023، أن القوات العراقية لديها القدرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة في العراق، معتبراً أن الوقت "حان لإنهاء مهمة القوات الأجنبية في العراق لمحاربة داعش".

والخميس الماضي، أشار وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، إلى أن الاجتماعات مع التحالف ستستأنف قريباً، لتحديد توقيت انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وقال العباسي إن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وحلفائها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية ستبنى بالتوازي مع قوة التحالف الدولي.

تأتي هذه المحادثات، بعد أن كثفت الميليشيات العراقية هجماتها على قواعد التحالف في العراق وسوريا، والتي نفذت أكثر من 160 هجوماً على القوات الأجنبية منذ منتصف أكتوبر 2023، مطالبة بانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق وسوريا.