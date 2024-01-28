أمن

أوكرانيا تكشف عملية فساد داخل جيشها بنحو 40 مليون دولار

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جنودٌ بجوار مدرعة ترفع العلم الأوكراني (فرانس برس)
جنودٌ بجوار مدرعة ترفع العلم الأوكراني (فرانس برس)
العالم أوكرانيا الجيش الأوكراني

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز الأمن الأوكراني عن كشف عملية فساد متعلقة بشراء الجيش أسلحة بقيمةٍ قُدِّرت بنحو 40 مليون دولار.

وقال الجهاز إن التحقيق "كشف أن مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة سرقوا نحو  1.5 مليار هريفنيا في شراء قذائف".

وأضاف "وفقاً للتحقيق فإن مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع ورؤساء شركات ذات صلة ضالعون في عملية الاختلاس".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن الاختلاس "شمل شراء مئة ألف قذيفة مورتر للجيش".

إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية حدوث هذا المخطط الذي سيكون له صدى هائل في بلد يخوض حرباً مع روسيا منذ نحو عامين.

ويعد الفساد داخل الجيش قضية حساسة بشكل خاص في أوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على الروح المعنوية في زمن الحرب وعرض قضيتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

وفي سبتمبر أيلول 2023، أُقيل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، بسبب قضايا فساد مختلفة على الرغم من تمتعه بسمعة طيبة في تمثيل أوكرانيا في مناقشاتها مع الحلفاء الغربيين.  

                  

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