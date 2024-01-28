مسرور بارزاني: إقليم كوردستان كان دائماً عامل أمن وسلام ويرغب بإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي

أربيل (كوردستان 24)- ألقى رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال حضوره المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان، والمنعقد اليوم الأحد في العاصمة أربيل، كلمةً أكّد فيها على تطور وتحسّن علاقات الإقليم الخارجية والدولية، وتزايد عدد القنصليات والمبعوثين الدبلوماسيين في إقليم كوردستان.

وقال رئيس الحكومة إن عدد المكاتب التمثيلية لحكومة إقليم كوردستان في الخارج، سيرتفع عددها في المستقبل. كذلك فتح مكاتب تمثيلية في عدة دول صديقة ومهمة لها قنصليات في كوردستان، بهدف تعزيز الصداقة والتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والأكاديمي.

وفيما يأتي نص كلمة رئيس الحكومة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحضور العزيز والمحترم

صباح الخير جميعاً ومرحباً بكم

أود أن أشكر مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان على تنظيم هذا المؤتمر، كما أود أن أرحب ترحيباً حاراً بجميع الضيوف الكرام وأرحب بممثلي حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

وآمل أن يكون هذا المؤتمر فرصةً لمناقشات جيدة ومثمرة خلال أعمال المؤتمر، وأن تكون النتائج والتوصيات والمقترحات مفيدة لتحسين علاقاتنا.

من دواعي سروري أن أشير إلى أن العلاقات الخارجية والدولية لإقليم كوردستان تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وإن عدد القنصليات والمبعوثين الدبلوماسيين في إقليم كوردستان يتزايد ويتوسع. ونطمح لزيادة عدد تمثيليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج وفتح تمثيليات لحكومة إقليم كوردستان في عدة دول صديقة ومهمة لها قنصليات في كوردستان من أجل تعزيز الصداقة والعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والأكاديمية.

وعلى الصعيد الدولي، اتخذت حكومة إقليم كوردستان خطوات جيدة جداً، سواء على صعيد زيارة وفود رفيعة المستوى إلى إقليم كوردستان أو المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية.

إن إقليم كوردستان، ككيان دستوري وقانوني في العراق، كان دائما عامل أمن واستقرار في العراق والمنطقة ويسعى إلى إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي بشكل عام. هدفنا هو تطوير وتعزيز علاقاتنا الخارجية والدولية على أساس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل.

لقد أثبتت حكومة إقليم كردستان أنها شريك مهم وفعال للمجتمع الدولي وفي العديد من المجالات، تحظى باهتمام العالم، خاصة أن إقليمنا منطقة مستقرة ومركز للتعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة.

إن إقليم كوردستان لم يشكل أبداً تهديداً لأحد، ولقد مددنا دائماً يد الصداقة لجميع دول المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام. ولذلك يجب مراعاة مصالحنا المشتركة مع دول المنطقة والعالم وحمايتها، ويجب احترام سيادة إقليم كوردستان والعراق وعدم انتهاكها.

نود أن نشكر جميع الدول منذ اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688، وإنشاء كيان إقليم كوردستان، وتأسيس برلمان وحكومة إقليم كوردستان. لقد ساعدوا إقليم كوردستان في مراحل مختلفة وصعبة، وخاصة في هزيمة إرهابيي داعش، لقد دعمونا وما زالوا يدعموننا.

ويفتخر إقليم كوردستان بعلاقاته مع أصدقائه الدوليين، ويؤكد من جديد التزامه بتعزيز مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة وسيادة القانون وجميع قيمنا المشتركة مع الدول الديمقراطية والمتقدمة.

أيها الحضور الكريم

لدينا جالية كوردية قوية في الخارج، تلعب دوراً مهماً في البلدان التي يعيشون فيها، وفي بعض هذه البلدان، في المجالات السياسية والبرلمانية والعلمية والأكاديمية، لها مكانة مرموقة ومحترمة.