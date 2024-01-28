أوميد صباح: اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على كتابة بنود مشروع قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، أن المفاوضات مع الحكومة الاتحادية مستمرة وانتهت عمل اللجنة المشتركة ولم يتبقى سوى كتابة بنود مشروع قانون الموازنة.

جاء ذلك في تصريحٍ لـ كوردستان 24، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج، والمنعقد اليوم الأحد في العاصمة أربيل.

وقال صباح إن إقليم كوردستان جاهز للبدء بكتابة بنود مشروع قانون الموازنة، متوقعاً أن تكون الحكومة الاتحادية جاهزة أيضاً.

وبشأن موعد إرسال بغداد مبلغ 618 مليار دينار وصرف رواتب الموظفين، أوضح صباح أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قراراً بصرف الأموال وأرسلها إلى وزارة المالية العراقية.

لافتاً إلى أن حكومة إقليم كوردستان "تتابع الموضوع لحين استلام المبلغ في أسرع وقتٍ ممكن، للمباشرة بتوزيع رواتب الموظفين".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال اجتماعه المنعقد منتصف يناير كانون الثاني الجاري، إرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان، لحين تعديل قانون الموازنة.

يأتي ذلك، بعد أن طلبت حكومة كوردستان من الحكومة العراقية منحها قرضاً عن موازنة 2024 لتوزيع رواتب موظفيها، في حال تأخير مناقشة مشروع تعديل قانون.

وكان مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية ريباز حملان، قال إن العراق "سيحذف مسألة رواتب موظفي الإقليم من بند الإنفاق الفعلي وإدراجه ضمن النفقات السيادية والتي ستؤمّن سنوياً 10 تريليون و400 مليار دينار لرواتب الموظفين".

وأضاف في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، أن هذه التغييرات "ستتم من جانب لجنتين في العراق وإقليم كوردستان، وإرسالها إلى مجلس الوزراء الذي من المقرر أن يصوّت عليه في اجتماعه المقبل ورفعه إلى مجلس النواب للموافقة".