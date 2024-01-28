عيسى: وزيرة المالية أبدت التزامها بقرار مجلس الوزراء العراقي بشأن 618 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان ببغداد، فارس عيسى، إن وزيرة المالية العراقية أبدت التزامها بقرار مجلس الوزراء العراقي بشأن إرسال دفعةٍ مالية لصرف رواتب موظفي الإقليم.

جاء ذلك في تصريحٍ لـ كوردستان 24، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج، والمنعقد اليوم الأحد في العاصمة أربيل.

وأكّد عيسى أنه تحدّث مع وزير المالية طيف سامي التي أكدت من جانبها على عدم وجود مشكلة بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان.

وقال: في حال عدم ظهور مشاكل جديدة، فستصل الأموال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: تمارس أطراف كثيرة ضغوطاً على مجلس الوزراء والوزراء أنفسهم ومؤسسات الحكومة العراقية، لحين حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال اجتماعه المنعقد منتصف يناير كانون الثاني الجاري، إرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان، لحين تعديل قانون الموازنة.

يأتي ذلك، بعد أن طلبت حكومة كوردستان من الحكومة العراقية منحها قرضاً عن موازنة 2024 لتوزيع رواتب موظفيها، في حال تأخير مناقشة مشروع تعديل قانون.

وكان مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية ريباز حملان، قال إن العراق "سيحذف مسألة رواتب موظفي الإقليم من بند الإنفاق الفعلي وإدراجه ضمن النفقات السيادية والتي ستؤمّن سنوياً 10 تريليون و400 مليار دينار لرواتب الموظفين".

وأضاف في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، أن هذه التغييرات "ستتم من جانب لجنتين في العراق وإقليم كوردستان، وإرسالها إلى مجلس الوزراء الذي من المقرر أن يصوّت عليه في اجتماعه المقبل ورفعه إلى مجلس النواب للموافقة".