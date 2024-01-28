دلاور آشكيي: أبلغنا الاتحاد الأوروبي بالمخاطر المحدقة بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي دلاور آشكيي، اليوم الأحد، أننا أبلغنا الاتحاد الأوروبي بالمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها إقليم كوردستان.

وقال دلاور آشكيي في مقابلةٍ مع كوردستان24، بخصوص المؤتمر الثالث لممثليات حكومة الإقليم في أربيل، إنه "كتقليدٍ دبلوماسي، تعقد معظم الدول مؤتمراً لسفرائها مرة واحدة سنوياً، وتحديداً في شهر كانون الثاني يناير، وذلك لتقوم الحكومات بإعادة صياغة للسياسة الخارجية".

وأشار إلى أن "واجب ممثليات حكومة الإقليم يتمثل بإبلاغ مراكز القرار في الدول التي تستضيفها، عن المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعب وإقليم كوردستان".

وأوضح "أننا أبلغنا الجانب الأوروبي بالمخاطر والتهديدات التي تواجه إقليم كوردستان، والمحاولات الممنهجة التي تهدد اقتصاد وأمن واستقرار الإقليم"، مضيفاً: "لذا طالبنا الدول التي لديها قنصليات في إقليم كوردستان بتقديم الدعم السياسي للإقليم في هذه الظروف".

وشدد على أن "طالبنا بغداد باتخاذ مواقف عملية إزاء الهجمات التي يتعرض لها إقليم كوردستان، كما طالبنا الدول بممارسة الضغوط على بغداد لحماية الكيان الدستوري للإقليم، لأنها مسؤولة من الناحية القانونية عن حماية أمن البلاد".

بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

ولإقليم كوردستان ممثليات في 14 دولةً حول العالم، حيثُ تعمل بحسب جدول أعمال وسياسات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لـ كوردستان24، إن "لديهم خططاً لفتح عددٍ من الممثليات الجديدة، ولا سيّما في الدول العربية".

وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.