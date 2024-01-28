سعدي بيره: المُمثليات تُشكّل جبهةً دفاعية لإقليم كوردستان في الخارج

أربيل (كوردستان 24)- شبّه المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره، اليوم الأحد، ممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج بالجبهة الدفاعية.

وقال بيره على هامش حضوره المؤتمر الثالث لممثليات إقليم كوردستان في الخارج المنعقد بأربيل، في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "وجود ممثليات لكوردستان في الخارج مثّل حُلماً راود شعبنا".

وأشار إلى أن "وجود ممثليات لكوردستان في الخارج تمثل إحدى جبهات الدفاع عن إقليم كوردستان العراق عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية".

وأوضح بيره أن "إقليم كوردستان يتعرض لضغوطاتٍ وتهديداتٍ كبيرة، فنحن نتعرض إلى هجماتٍ بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ولدينا قضايا عالقة مع بغداد، كما أن لدينا مشاكل حدودية، ويتم اختراق سيادة الإقليم، لذا عقد هذا المؤتمر كان مهماً للغاية".

وشدد متحدث الاتحاد الوطني على "ضرورة وضع خطةٍ محكمة للتعامل مع المستجدات التي تواجه إقليم كوردستان، كما ينبغي على الممثليات الكوردستانية توحيد مواقفها عند إيصال رسائل الإقليم".

بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

ولإقليم كوردستان ممثليات في 14 دولةً حول العالم، حيثُ تعمل بحسب جدول أعمال وسياسات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لـ كوردستان24، إن "لديهم خططاً لفتح عددٍ من الممثليات الجديدة، ولا سيّما في الدول العربية".

وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.