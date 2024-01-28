آمانج رحيم: اتفقنا مبدئياً مع بغداد على تعديل قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، إن الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان وغالبية الأطراف السياسية في بغداد وأربيل "متفقة على ضرورة تعديل قانون الموازنة الاتحادية".

جاء ذلك في تصريحٍ لـ كوردستان 24، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج، والمنعقد اليوم الأحد في العاصمة أربيل.

وقال رحيم: اتفقنا بشكلٍ مبدئي مع الحكومة الاتحادية على تعديلات قانون الموازنة.

وأضاف: بعد انتخاب رئيس البرلمان العراقي، نتوقّع أن تخصص الجلسة الثانية لمجلس النواب لتعديل قانون الموازنة، بحيث يزيل المجلس العوائق الموجودة ضمن المواد (11- 12- 13- 14) التي تمنع حصول إقليم كوردستان على مستحقاته المالية.

في غضون ذلك، أوضح رحيم أن ديواني الرقابة المالية في الحكومتين (الاتحادية وإقليم كوردستان)، قدّما لرئاسة الوزراء العراقية تقريراً مشتركاً حول عدد موظفي حكومة الإقليم وقيمة رواتبهم الكاملة.

معتبراً أن تحسين العلاقات بين أربيل وبغداد هو أحد أولويات الحكومة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال: كوفدٍ مفاوض، حاولنا إضفاء الطابع المؤسساتي على العلاقات بين الحكومتين.