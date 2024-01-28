سیاسة

آمانج رحيم: اتفقنا مبدئياً مع بغداد على تعديل قانون الموازنة

author_image Kurdistan24 اربیل
آمانج رحيم
آمانج رحيم
کوردستان آمانج رحيم

أربيل (كوردستان 24)- قال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، إن الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان وغالبية الأطراف السياسية في بغداد وأربيل "متفقة على ضرورة تعديل قانون الموازنة الاتحادية".

جاء ذلك في تصريحٍ لـ كوردستان 24، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج، والمنعقد اليوم الأحد في العاصمة أربيل.

وقال رحيم: اتفقنا بشكلٍ مبدئي مع الحكومة الاتحادية على تعديلات قانون الموازنة.

وأضاف: بعد انتخاب رئيس البرلمان العراقي، نتوقّع أن تخصص الجلسة الثانية لمجلس النواب لتعديل قانون الموازنة، بحيث يزيل المجلس العوائق الموجودة ضمن المواد (11- 12- 13- 14) التي تمنع حصول إقليم كوردستان على مستحقاته المالية.

في غضون ذلك، أوضح رحيم أن ديواني الرقابة المالية في الحكومتين (الاتحادية وإقليم كوردستان)، قدّما لرئاسة الوزراء العراقية تقريراً مشتركاً حول عدد موظفي حكومة الإقليم وقيمة رواتبهم الكاملة.

معتبراً أن تحسين العلاقات بين أربيل وبغداد هو أحد أولويات الحكومة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال: كوفدٍ مفاوض، حاولنا إضفاء الطابع المؤسساتي على العلاقات بين الحكومتين.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف