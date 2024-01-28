محمد شكري: الممثليات لعبت دوراً جيداً في جذب الاستثمارات إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان الدكتور محمد شكري، اليوم الأحد، أن ممثليات كوردستان في الخارج، لعبت دوراً جيداً في جذب الاستثمارات إلى الإقليم.

وقال محمد شكري على هامش حضوره المؤتمر الثالث لممثليات إقليم كوردستان في الخارج المنعقد بأربيل، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "ممثليات إقليم كوردستان في الخارج لعبت دوراً جيداً في التعريف بالإقليم، وجذب الاستثمارات إلى كوردستان".

وأشار رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان إلى "أننا طالبنا بفتح ممثليات لإقليم كوردستان في الدول التي نحن بصدد تنفيذ مشاريع استثمارية معها".

ورأى شكري "ضرورة إنشاء نقطة اتصال دائمة بين هيئة الاستثمار وممثليات إقليم كوردستان في الخارج"، مبيناً أنه "على الممثليات بذل المزيد من الجهود للتعريف بإقليم كوردستان للعالم، كما عليهم أن يلعبوا دوراً أكثر فعالية في تنظيم المؤتمرات، وجذب المستثمرين لإقليم كوردستان".

وأضاف: "لا ينبغي للممثليات تمثيل إقليم كوردستان على الصعيد السياسي فقط، بل يجب أن تعلب دوراً على الصعيد الاقتصادي كذلك، من خلال التعريف بإقليم كوردستان، والفرص الاقتصادية الواعدة فيه".

وتابع: "لدينا اعتقاد بأنه من الضروري أن يكون لإقليم كوردستان ممثليةٌ حكومية لدى تركيا، إضافةً إلى دول الخليج، وذلك للتنسيق معها فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والتجارية".

بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

ولإقليم كوردستان ممثليات في 14 دولةً حول العالم، حيثُ تعمل بحسب جدول أعمال وسياسات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لـ كوردستان24، إن "لديهم خططاً لفتح عددٍ من الممثليات الجديدة، ولا سيّما في الدول العربية".

وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.