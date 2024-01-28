وزيرة الزراعة: التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي

أربيل(كوردستان24)- أعلنت وزيرة الزراعة والموارد الطبيعية، بيكرد طالباني، أن التشكيلة الحكومية التاسعة، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي.

وقالت طالباني خلال جلسة حوارية، على هامش المؤتمر الثالث لممثليات حكومة الإقليم في الخارج، اليوم الأحد 28 كانون الثاني 2024، إن " قضية الأمن الغذائي، تعتبر من مبادئ الأمن القومي لأي دولة، ولها أهميتها وخصائصها، وهي النقطة الأساسية لتوفير الغذاء الكافي، وهو استثمار جيد للفرد والمجتمع".

وفقاً لوزيرة الزراعة، " إقليم كوردستان ضمن إطار أجندة الحكومة، في السنوات الأربع الماضية، وامتداداً للحكومات السابقة، أولى برنامج التشكيلة التاسعة أهمية كبرى للزراعة، مما جعل المسؤولية الزراعية في هذه الأجندة مسؤولية أكبر مما كانت عليه في الماضي، من أجل ضمان أمننا الغذائي والمائي".

وسلطت طالباني الضوء، على أنه "أمام كل التحديات والعقبات، كقضية الجفاف، وهي أحد القضايا الرئيسية التي كان لها أثر كبيرعلى مناخ كوردستان والقطاع الزراعي، وفي الوقت نفسه، كل التغيرات السياسية والحروب الموجودة، إلى جانب الأمراض التي انتشرت، أثرت على عملنا كوزارة للزراعة، لكن الأمن الغذائي هو أحد المبادئ المهمة للأمن القومي، لذلك سرعان ما ركزنا على كيفية القيام بذلك، ونحن بحاجة إلى إنتاج احتياجاتنا الخاصة في أرضنا ومناخنا ومن ثم إيجاد سوق لمنتجاتنا، وبدعم من جميع الجهات، وصلنا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل".

وبحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

ولإقليم كوردستان ممثليات في 14 دولةً حول العالم، حيثُ تعمل بحسب جدول أعمال وسياسات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لـ كوردستان24، إن "لديهم خططاً لفتح عددٍ من الممثليات الجديدة، ولا سيّما في الدول العربية".

وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.