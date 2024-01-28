صحة وبیئة

إقليم كوردستان يوقع اتفاقية مشتركة مع كوريا الجنوبية بشأن مرض السرطان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مرض السرطان وكالة كويكا كوريا الجنوبية سامان برزنجي إقليم كوردستان

أربيل(كوردستان24)- أعلن وزيرصحة إقليم كوردستان، سامان يرزنجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وكالة كويكا الكورية الجنوبية، أن وفداً من الوكالة المذكورة، يبحث رفع مستوى علاج الأمراض السرطانية في إقليم كوردستان، وتسريع مدة تحديد الإصابة بالمرض.

وأضاف برزنجي، أن "الوفد المذكور، بدأ العمل بطلب من حكومة إقليم كوردستان، لافتتاح مستشفى وتوفير المستلزمات الطبية، لمرضى السرطان، خارج مراكز المدن، ووقعوا اتفاقاً مع الوفد الكوري بهذا الشأن".

وتابع، أن "السرطان من  الأمراض المزمنة، التي شغلت العالم، وأصبحت من المشاكل الرئيسية".

وأردف، أن "كوريا الجنوبية ووكالة كويكا كان لهما دوراً في العديد من المجالات في المناسبات المختلفة، لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، المفيدة جداً في الأحداث".

وأشار، إلى فترة انتشار الكورونا، كان لكويكا دوراً كبيراً في توفير الإسعافات والمستلزمات الطبية الأخرى".

 

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