زياد رؤوف: المستثمرون البولنديون يتطلعون للاستثمار في كوردستان

أربيل(كوردستان24)- قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في بولندا: "لقد تعاونت بولندا مع إقليم كوردستان في الحرب ضد داعش، والآن يريد مستثمروها الاستثمار في إقليم كوردستان".

وقال زياد رؤوف، ممثل حكومة إقليم كوردستان في بولندا، لـ كوردستان24 إن "عقد مؤتمر لممثلي حكومة إقليم كوردستان في وقت كهذا أمر مهم جدا، لأن الشرق الأوسط والعالم كله يمر بوضع غير مستقر".

واشار ممثل حكومة اقليم كوردستان في بولندا الى ان "دور الدبلوماسية في السياسة الدولية مهم جدا الآن، والوضع يتطلب من وكالات ومكاتب العلاقات الخارجية، لحكومة اقليم كوردستان، أن تكون أكثر نشاطاً في الحصول على الدعم والمساعدة لاقليم كوردستان".

وقال إن "بولندا دولة أوروبية مهمة ولها تأثير كبير على السياسة الأوروبية، وتم افتتاح التمثيل الرسمي لحكومة إقليم كوردستان في بولندا عام 2004".

واضاف انه يوجد حاليا نحو 200 طالب من إقليم كوردستان في بولندا وسوف يستفيدون كثيرا من تجربة البلاد.

وتابع، في عام 2014، خلال الحرب ضد داعش ووصول النازحين من إقليم كوردستان ، قدمت بولندا الكثير من المساعدات لإقليم كوردستان، ولا يزال العديد من منظماتها في إقليم كوردستان حتى يومنا هذا.

وأضاف: "على المستوى العسكري، تشارك بولندا في التحالف الدولي ضد داعش وتواصل إرسال المساعدات العسكرية وتدريب قوات البيشمركة الكوردستانية.

وأضاف أنه على المستوى التجاري، شهدت بولندا وإقليم كوردستان الكثير من التبادلات التجارية، فضلا عن اتفاقية بين غرفة تجارة إقليم كوردستان وبولندا.

وأكد الممثل عن حكومة إقليم كوردستان أن المستثمرين البولنديين يرغبون في الاستثمار في إقليم كوردستان.

وبحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

ولإقليم كوردستان ممثليات في 14 دولةً حول العالم، حيثُ تعمل بحسب جدول أعمال وسياسات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لـ كوردستان24، إن "لديهم خططاً لفتح عددٍ من الممثليات الجديدة، ولا سيّما في الدول العربية".

وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.