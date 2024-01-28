جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان ينفي أنباءً عن استهداف مطار أربيل

أربيل(كوردستان24)- نفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، استهداف مطار أربيل الدولي اليوم الأحد، مشيراً إلى أن الأنباء المتداولة، عارية عن الصحة.

وجاء ذلك خلال بيان، قال مكافحة الإرهاب خلاله: "أفادت عدة وسائل إعلام اليوم الأحد، 28 كانون الثاني/يناير 2024، عن شن هجوم بالمسيرات المفخخة، على مطار أربيل الدولي، تبعتها عدد من القنوات المحلية دون تأكيد الخبر".

وأضاف، "نؤكد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولم يكن هناك أي هجوم على مطار أربيل الدولي اليوم".

وتعرض إقليم كوردستان في الفترة الأخيرة إلى العديد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل وجود محاولاتٍ عديدة لتقويض كيان الإقليم.

وفي آخر الاستهدافات التي طالت إقليم كوردستان، تعرّض حقل "كورمور" الغازي بالسليمانية لقصفٍ صاروخي، في وقتٍ متأخر من مساء الخميس 25 كانون الثاني يناير 2024، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أن الحريق الذي اندلع في حقل كورمور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أقل من 2800 ميغاواط.

ووصفت حكومة إقليم كوردستان والمجتمع الدولي تلك الهجمات، بأنها "محاولةٌ لتدمير البنية التحتية لإقليم كوردستان وتقويض تنميته".

ويعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

ويقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلومتر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2003.

وتشرف على الحقل شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يومياً.

وينتج الحقل 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك والموصل.

وينقل حقل كورمور الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء جمجمال وأربيل، ويوفر 67 بالمائة من كهرباء إقليم كوردستان.