فوزي قدور: سويسرا تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إقليم كوردستان

أربيل(كوردستان24)- أشار ممثل حكومة إقليم كوردستان في سويسرا، فوزي قدور، إلى أن قادة العالم يؤكدون من جديد دعمهم المستمر لإقليم كوردستان، بينما يدينون بشدة الهجوم الصاروخي على أربيل ويؤكدون على حماية أراضي إقليم كوردستان.

وقال قدور، لـ كوردستان24 إن "لجنة منتدى دافوس والحكومة السويسرية يتعاملان مع إقليم كوردستان كدولة، وعلى استعداد تام للتعاون مع إقليم كوردستان".

كما قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في سويسرا إن "قادة العالم في دافوس أدانوا الهجوم الصاروخي على أربيل وأكدوا دعمهم لإقليم كوردستان وأكدوا على حماية سيادة إقليم كوردستان".

وأضاف: "تهتم الحكومة السويسرية كثيرا بإقليم كوردستان وتطالب دائما بتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما".

وقال ممثل حكومة اقليم كوردستان في سويسرا ان جميع الدول الأوروبية تتطلع الى الغاز إقليم كوردستان الطبيعي، وتريد من اقليم كوردستان توفير الغاز الطبيعي لكل أوروبا".

وبحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

ولإقليم كوردستان ممثليات في 14 دولةً حول العالم، حيثُ تعمل بحسب جدول أعمال وسياسات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لـ كوردستان24، إن "لديهم خططاً لفتح عددٍ من الممثليات الجديدة، ولا سيّما في الدول العربية".

وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.